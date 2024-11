Taxas disparam após decepção com pacote e precificam 10% de chance de alta de 100 pontos-base da Selic

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,66%, ante 13,331% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,54%, em alta de 33 pontos-base ante 13,21%.

Na noite de quarta-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou em rede nacional as medidas do pacote fiscal, entre elas novas regras de reajuste do salário mínimo, pagamento de abono salarial apenas a quem ganha até 2.640 reais e idade mínima para entrada de militares na reserva. A expectativa do governo é de que as medidas promovam economia de 71,9 bilhões de reais em dois anos e 327 bilhões de reais até 2030.

Os mercados receberam mal, no entanto, o anúncio de que o governo pretende expandir a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até 5 mil reais por mês a partir de 2026, atendendo promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo analistas, o tamanho do pacote fiscal ficou dentro do esperado, mas perdeu efeito diante do anúncio concomitante do projeto de reforma do IR, ainda que o governo tenha defendido que a isenção será bancada pela cobrança de mais imposto de quem recebe mais de 50 mil reais por mês e pela limitação da isenção de IR de aposentados com problemas de saúde graves que recebam acima de 20 mil reais por mês.

"A discussão do pacote foi sendo adiada, o que já mostrava que não era prioridade. Aí quando sai o pacote, vem com a proposta de isenção”, comentou Vitor Oliveira, sócio da One Investimentos. “Isso mostra uma certa timidez do governo em mexer no âmbito estrutural. Essa agenda política acabou se sobressaindo sobre uma agenda mais econômica", acrescentou.

Em reação, o dólar chegou a atingir 6,00 reais durante a sessão -- a maior cotação da história -- e a taxa do DI para janeiro de 2027, um dos mais líquidos, superou os 14%.