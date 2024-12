Casas Bahia tem alta de 20% em vendas nas principais categorias durante Black Friday

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Grupo Casas Bahia informou nesta segunda-feira que registrou um crescimento consolidado de cerca de 20% nas vendas em suas principais categorias (linha branca, telefonia e móveis) durante a Black Friday ante o ano anterior, com impulso do crediário e do desempenho em lojas físicas.

O período promocional corresponde aos dias 28 de novembro a 1 de dezembro, conforme fato relevante da varejista ao mercado.