Índice acionário europeu fecha em máxima de em um mês, com política da França em foco

(Reuters) - As ações europeias fecharam em uma máxima de um mês nesta terça-feira, com o índice alemão DAX atingindo brevemente a marca de 20.000 pontos pela primeira vez, enquanto os investidores monitoravam a turbulência política da França com o governo à beira do colapso.

O índice STOXX 600 subiu 0,37%, para 515,53 pontos, registrando a quarta sessão de ganhos. Os varejistas e as ações do setor de defesa lideraram os avanços setoriais, com uma alta de mais de 1,4% cada.

O índice alemão DAX fechou em alta, impulsionado por ações de tecnologia, como a SAP.