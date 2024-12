Corte de 0,25 p.p. nos juros pelo BCE é possível, mas não mais que isso, diz Holzmann a jornal

VIENA (Reuters) - É "concebível" que o Banco Central Europeu corte as taxas de juros em 25 pontos-base em sua próxima reunião de política monetária neste mês, mas não mais do que isso, disse o membro do BCE, Robert Holzmann em entrevista a um jornal publicada nesta quarta-feira.

Os investidores esperam que o BCE corte as taxas de juros em cada uma de suas próximas reuniões pelo menos até junho próximo, e a taxa de depósito de 3,25% deve agora terminar 2025 em 1,75%, um nível suficientemente baixo - na opinião de muitos economistas - para começar a estimular o crescimento.

"De acordo com os dados atuais, acho que é concebível uma redução de 0,25 ponto percentual (na reunião deste mês), e não mais. Mas isso ainda não está decidido. Como sempre, isso depende dos dados finais que recebermos", disse Holzmann, que dirige o Banco Nacional Austríaco, ao jornal Oberoesterreichische Nachrichten, da Áustria.