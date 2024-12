Dólar oscila perto da estabilidade no Brasil à espera por Haddad

Após a divulgação dos números o dólar demonstrou volatilidade tanto no exterior quanto no Brasil, onde oscilava perto da estabilidade. Os dados da ADP antecedem o anúncio do relatório do mercado de trabalho payroll, na sexta-feira, bastante aguardado pelo mercado. Ainda nesta quarta-feira, às 11h45 saem dados do PMI de serviços e às 12h00 números do ISM de serviços, ambos dos EUA.

No Brasil, o mercado aguarda pela participação de Haddad em evento do portal Jota, em Brasília. A fala do ministro está programada para as 11h00.

O principal fator doméstico de suporte tanto para as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) quanto para o dólar ante o real segue sendo a área fiscal, em meio à desconfiança dos investidores na capacidade de o pacote de cortes anunciado na última semana pelo governo equilibrar de fato as contas públicas.

Na véspera, dados fortes do Produto Interno Bruto (PIB) também elevaram a percepção de que o Banco Central precisará de uma Selic mais elevada para conter a inflação.

Na véspera, o dólar à vista fechou em leve baixa de 0,05%, aos 6,0624 reais.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de janeiro de 2025.