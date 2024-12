Bitcoin bate recorde acima de US$100 mil com apostas em apoio de Trump

O bitcoin ultrapassou a marca de US$ 100 mil pela primeira vez na quinta-feira, um marco saudado até mesmo pelos céticos como um amadurecimento dos ativos digitais, com investidores apostando que o presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump vai promover políticas para consolidar o lugar das criptomoedas nos mercados financeiros.

Assim que ultrapassou US$ 100 mil na madrugada desta quinta-feira, impulsionada pela indicação Paul Atkins para o comando do órgão fiscalização dos mercados de capitais dos EUA, SEC, o bitocoin atingiu o recorde de US$ 103.619, alta de cerca de 6% no dia. Às 8h58, a criptomoeda era negociada US$ 102.650.

O valor total do mercado de criptomoedas quase dobrou ao longo do ano até agora, atingindo um recorde de 3,8 trilhões de dólares, conforme o provedor de dados CoinGecko. Em comparação, a Apple sozinha vale cerca de US$ 3,7 trilhões.