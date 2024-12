Lula diz que economia pode crescer 4% este ano e ironiza desaprovação do mercado financeiro

Por Eduardo Simões

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que a economia brasileira pode crescer 4% este ano, e ironizou o resultado de uma pesquisa junto a agentes do mercado financeiro que apontou desaprovação de 90% ao seu governo junto a este segmento.

Em discurso durante cerimônia de inauguração de uma fábrica de celulose da Suzano no Mato Grosso do Sul, Lula afirmou que o crescimento econômico do país desde que assumiu para um terceiro mandato tem superado as expectativas de agentes do mercado financeiro e do Fundo Monetário Internacional, algo que disse que se repetirá neste ano.