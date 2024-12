Criação de vagas nos EUA deve ter aumentado em novembro com retorno dos funcionários da Boeing e fim dos furacões

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho nos Esados Unids provavelmente aumentou em novembro, depois de ter sido severamente afetada por furacões e greves, mas isso provavelmente não sinaliza uma mudança significativa no abrandamento das condições do mercado de trabalho, o que deve permitir que o Federal Reserve reduza novamente a taxa de juros este mês.

Economistas sugeriram calcular a média dos ganhos de vagas fora do setor agrícola do mês passado com a contagem de outubro para obter uma tendência mais clara do crescimento do emprego quando o relatório do Departamento do Trabalho for divulgado nesta sexta-feira.