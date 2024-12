Taxas de juros futuros disparam em meio a preocupações com tramitação do pacote fiscal no Congresso

No início de uma semana repleta de eventos econômicos, com destaque para dados do IPCA de novembro e a última reunião do Copom do ano, as atenções dos investidores se voltavam novamente para o cenário fiscal, conforme o Executivo busca a aprovação de suas medidas de contenção de gastos no Congresso ainda neste ano.

O mercado recebeu mal decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), de rejeitar um recurso apresentado pela Advocacia-Geral da União (AGU) para revisar as regras que havia definido na semana passada para liberar o repasse de emendas parlamentares.

Fontes afirmaram à Reuters que a decisão travou o avanço do pacote fiscal na Câmara dos Deputados e ameaça jogar a votação das medidas na Casa para somente 2025.

"O governo parece estar tendo dificuldade de criar uma base para aprovação do pacote... Essa notícia atrapalhou muito. O cenário se tornou mais desafiador para aprovar as medidas", disse Daniel Cunha, estrategista-chefe da BGC Liquidez.

O tema fiscal vem sendo o principal responsável pelas altas firmes das taxas dos DIs em sessões recentes, principalmente nos contratos de longo prazo, refletindo o pessimismo do mercado em relação à trajetória das contas públicas.

O duplo anúncio pelo governo do pacote fiscal e de um projeto de reforma do Imposto de Renda no fim do mês passado pegou os investidores de surpresa e ainda tem causado mal estar.