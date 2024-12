Senado aprova programa de incentivo a fontes renováveis

(Reuters) - O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que institui o Programa de Aceleração da Transição Energética (Paten), com o objetivo de incentivar propostas de substituição de matrizes energéticas poluentes por fontes de energia renovável, informou a Agência Senado.

As empresas que aderirem ao programa poderão receber recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC) e negociar dívidas com a União, sendo elegíveis propostas de obras de infraestrutura, expansão ou implantação de parques de produção de energia com matriz sustentável, entre outros projetos.

Segundo a Agência Senado, terão prioridade na área de tecnologia e produção de combustíveis renováveis, projetos relacionados a etanol, bioquerosene de aviação, biodiesel, biometano, hidrogênio de baixa emissão de carbono, energia com captura e armazenamento de carbono e recuperação e valorização energética de resíduos sólidos.