Dólar fecha abaixo de R$6,00 pela primeira vez desde o fim de novembro

Na B3, às 17h28, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 1,39%, a 5,973 reais na venda.

A moeda norte-americana, apesar de subir frente a pares fortes, perdia contra a maioria das moedas de países emergentes, com investidores exibindo apetite por risco devido à alta em preços de commodities, às expectativas de novos estímulos econômicos na China e aos dados de inflação dos Estados Unidos.

Os preços do petróleo, mercadoria importante na pauta exportadora brasileira, avançavam nesta sessão em meio a preocupações com a oferta da commodity após a União Europeia chegar a um acordo para impor novas sanções contra o petróleo da Rússia.

Os mercados também demonstravam expectativa com o anúncio de medidas de estímulo econômico na China, enquanto autoridades chinesas se preparam para uma importante reunião nesta semana em que se espera o detalhamento das políticas a serem adotadas. A China é o maior importador de matérias primas do planeta.

Outro auxílio vinha da maior economia do mundo. O governo norte-americano informou que os preços ao consumidor do país registraram alta de 0,3% na base mensal em novembro, acima do avanço de 0,2% do mês anterior, mas em linha com o esperado por economistas consultados pela Reuters. O ganho anual foi de 2,7%.

Apesar de o resultado demonstrar uma estagnação no processo de desinflação dos EUA na direção da meta de 2%, a falta de surpresas forneceu maior certeza aos mercados de que o Fed deve reduzir os juros novamente na reunião da próxima semana.