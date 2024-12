BCE está confiante de que inflação irá convergir para a meta em 2025, afirma De Guindos

MADRI (Reuters) - O Banco Central Europeu está confiante de que a inflação irá convergir para a meta de 2% em 2025, conforme refletido em sua política monetária, disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, nesta segunda-feira.

"Se nossas projeções de inflação se confirmarem, a evolução (da política monetária) continuará a tendência (de cortes nos juros) que tivemos nos últimos meses", disse ele.

Na semana passada, o BCE cortou as taxas de juros pela quarta vez este ano e manteve a porta aberta para mais afrouxamento, uma vez que a economia da zona do euro está sendo pressionada pela instabilidade política na região e pela ameaça de uma nova guerra comercial com os Estados Unidos.