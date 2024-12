Produção de petróleo no Brasil deve crescer 6% em 2025, diz IBP

Questionados, representantes do IBP explicaram que a diferença nas projeções pode estar associada às fontes das informações e do processamento das análises, mas pontuaram que o PDE ainda está em consulta pública e que o IBP também está revisando seus dados.

Para a sua análise, o IBP conta com informações da S&P Global, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), além de seus próprios levantamentos.

A Petrobras, maior produtora de petróleo do Brasil, deverá colocar duas grandes plataformas em operação no país em 2025, Alexandre de Gusmão, no campo de Mero, e P-78, no campo de Búzios, ambas no pré-sal da Bacia de Santos.

Uma terceira plataforma, chamada Almirante Tamandaré, também está prevista para o próximo ano no campo de Búzios, mas a Petrobras anunciou anteriormente ter a expectativa de colocá-la em produção ainda em dezembro deste ano.

Em 2024, a Petrobras colocou até agora duas novas plataformas em operação: Maria Quitéria, no campo de Jubarte, no pré-sal da Bacia de Campos, e Marechal Duque de Caxias, em Mero.

O IBP também divulgou estimar arrecadação do Brasil de 120 bilhões de reais com royalties, participações especiais e lucro-óleo da atividade de petróleo e gás em 2025, com o número subindo a cerca de 170 bilhões de reais em 2028.