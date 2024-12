Procon-MG multa RaiaDrogasil em R$ 8,5 milhões por exigir CPF de clientes

O órgão também viu "abuso da boa-fé do consumidor", já que a farmácia informa o cliente que a exigência do CPF visa a "obtenção de descontos". Já a criação de um cadastro com o perfil de consumo de produtos de saúde não é comunicada ao consumidor, afirma o Procon-MG.

Ao Procon-MG, a RaiaDrogasil disse que "não condiciona a concessão de descontos e promoções em geral ao fornecimento de dados pessoais". A rede de farmácias já havia dado essa justificativa à Senacon (Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor), ligada ao Ministério da Justiça. Em outubro de 2023, o órgão cobrou explicações sobre a exigência do CPF, após reportagem do UOL.

Em 2023, UOL revelou que a RaiaDrogasil guarda até quinze anos de dados de 48 milhões de pessoas e monetiza informações para anunciantes. Por exemplo, um anunciante pode contratar a RaiaDrogasil para identificar quem são as pessoas que consomem um determinado remédio. Em seguida, essas pessoas são identificadas nas redes sociais e no sistema do Google e começam a ver a propaganda digital do anunciante. A operação se dá por meio da subsidiária RDAds.

Ao UOL, a RaiaDrogasil disse que "a identificação pessoal é uma opção do cliente". Também afirmou que "suas práticas estão em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)".

A empresa também tem direito de recorrer ao Poder Judiciário para tentar anular ou reduzir a multa. O Procon-MG é um órgão do Ministério Público estadual, que age na proteção aos direitos dos consumidores. A multa é uma penalidade administrativa para o que os fiscais consideram descumprimento das normas que regem as relações de consumo, mas não é a palavra final.