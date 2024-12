Banco Central vende mais US$ 1,6 bilhão em leilão

Venda de dólares não segura a cotação da moeda ante o real. Tradicionalmente, a injeção de recursos no mercado tende a reduzir o valor da moeda ante o real. Mesmo após o leilão, o dólar ainda opera em alta. Às 10h10, a moeda norte-americana apresentava alta de 0,04%, negociada a R$ 6,037

Banco Central vendeu menos dólares na gestão Lula. A autarquia atuou 113 vezes no mercado à vista para baixar o preço do dólar nos quatro anos da gestão Bolsonaro. Até o início de dezembro, a movimentação havia ocorrido uma única vez no governo petista, em setembro deste ano.

Reservas internacionais do BC somam mais de US$ 360 bilhões. Os ativos funcionam como um seguro para o país cumprir suas obrigações no exterior e eventuais choques de natureza externa. Como o câmbio é flutuante, as reservas são um colchão de segurança ajuda a manter a funcionalidade do mercado e atenuar oscilações bruscas do real.