Ações da China caem após dados decepcionantes sobre gastos do consumidor

Dados divulgados nesta segunda-feira mostraram que o consumo na China desacelerou mais do que o esperado em novembro. As vendas no varejo cresceram apenas 3% no mês passado, muito mais lentamente do que o aumento de 4,8% de outubro e a previsão dos economistas de 4,6%.

A produção industrial cresceu 5,4% em termos anuais em novembro, praticamente o mesmo que em outubro.

Isso ampliou dados decepcionantes sobre crédito, que mostraram que os novos empréstimos bancários na China aumentaram muito menos do que o esperado em novembro, uma vez que a demanda por empréstimos permaneceu fraca, apesar do recente estímulo.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,03%, a 39.457 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,88%, a 19.795 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,16%, a 3.386 pontos.