Lojas Brasileiras: que fim levou a empresa que era rival das Americanas? 

As Lojas Brasileiras eram uma rede de lojas de departamento que ficou famosa por concorrer diretamente com as Lojas Americanas.

A Lobras, como era chamada, porém, fechou as portas em 1999, mas foi lembrada principalmente no início de 2023, quando as Americanas entraram em recuperação judicial para evitar uma falência.

Brasil x América

As Lojas Brasileiras foram fundadas em 1944, 15 anos depois das Lojas Americanas. A rivalidade começou pela escolha do nome.