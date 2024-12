Ibovespa tem alta discreta com apoio de ação da B3, mas fiscal ainda preocupa

DESTAQUES

- GPA ON disparava 12,24%, no segundo dia seguido co alta expressiva, em meio a ruídos de interesse do empresário Nelson Tanure no varejista alimentar dono da bandeira Pão de Açúcar. Procurado na sexta-feira, o GPA disse que não comentaria o assunto.

- B3 ON avançava 2,35% após estimar desembolsos totais de 2,84 bilhões a 3,22 bilhões de reais em 2025 e alavancagem financeira em até 2,1 vezes o Ebitda recorrente dos últimos 12 meses. A operadora da bolsa paulista também anunciou recompra de até 380 milhões de ações.

- REDE D'OR ON subia 1,9% tendo no radar anúncio de programa de recompra de até 30 milhões de ações com prazo de 12 meses e distribuição de 450 milhões de reais em juros sobre capital próprio (JCP).

- CCR ON perdia 1,03% após a companhia fechar acordo com a Invepar para comprar uma participação de 4,73% na concessionária do VLT Carioca, além de cessão dos direitos creditórios que possui em relação à companhia, conforme fato relevante ao mercado.

- MINERVA ON avançava 5,58%, com o setor de proteínas como um todo no azul. JBS ON subia 1,85%, BRF ON valorizava-se 1,22% e MARFRIG ON ganhava 3,67%.