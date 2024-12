Ações da China e de Hong Kong caem com decepção por falta de detalhes sobre estímulo

A Conferência Central de Trabalho Econômico da China repetiu na semana passada as promessas de apoiar o consumo e o crescimento, mas não compartilhou nenhum detalhe.

Os líderes da China concordaram em aumentar o déficit orçamentário para um recorde de 4% de seu Produto Interno Bruto no próximo ano, mantendo uma meta de crescimento econômico de cerca de 5%, informou a Reuters, citando duas pessoas com conhecimento do assunto.

Os investidores tendem a especular antes das reuniões oficiais e depois se desfazem suas posições, disse Steven Leung, diretor executivo da corretora UOB Kay Hian, em Hong Kong. Leung espera que o Hang Seng oscile em torno de 20.000 pontos até o final do ano.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,24%, a 39.364 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,48%, a 19.700 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,73%, a 3.361 pontos.