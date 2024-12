Ibovespa fecha em alta com perspectiva de votação de medidas fiscais apoiando trégua

- PETROBRAS PN subiu 0,95%, descolando da queda do petróleo exterior, onde o barril de Brent caiu 0,97%. A estatal anunciou que o presidente do conselho de administração, Pietro Mendes, foi indicado pelo presidente Lula para ocupar uma diretoria da ANP. Mendes seguirá à frente do colegiado da Petrobras durante o processo, que envolve aprovação do Senado e posterior nomeação por Lula.

- HAPVIDA ON desabou 11,28% após a ANS divulgar o resultado de estudos relacionados à implementação de uma nova política de preços e reajustes para os planos de saúde. Entre as novas regras propostas, não será permitida a acumulação de índices financeiro e por sinistralidade para cálculos de reajuste. REDE D'OR ON caiu 0,89%.

- BRASKEM PNA subiu 3,81%, em dia de recuperação, após três quedas seguidas, período em que acumulou um declínio de mais de 17%.

- EMBRAER ON avançou 1,98%, tendo no radar anúncio de que a companhia aérea de Luxemburgo Luxair exerceu duas opções de compra envolvendo dois jatos E195-E2 da fabricante brasileira, que haviam sido incluídas em pedido firme de quatro aeronaves assinado no ano passado.

- GPA ON recuou 8,39%, reflexo de realização de lucros, após disparar na véspera, quando fechou em alta de 15,6%. De pano de fundo do movimento, estão notícias de que o empresário Nelson Tanure está interessado no varejista. Na véspera, citando uma fonte, a Reuters publicou que Tanure também iniciou discussões preliminares com o varejista francês Casino, demonstrando interesse em suas ações no GPA.

- ITAÚ UNIBANCO PN encerrou o dia com acréscimo de 0,54%, enquanto BANCO DO BRASIL ON registrou elevação de 1,08%, SANTANDER BRASIL ON subiu 2,76% e BRADESCO PN ganhou 0,76%.