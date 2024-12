Rehn diz que velocidade e escala dos cortes de juros pelo BCE serão decididas em cada reunião

HELSINQUE (Reuters) - O membro finlandês do Banco Central Europeu, Olli Rehn, disse nesta terça-feira que a inflação da zona do euro está se estabilizando mais claramente na meta de 2% do BCE e que isso ajuda a preparar o terreno para uma nova redução da taxa de juros.

"A direção de nossa política monetária está agora clara", disse Rehn, membro do Conselho do BCE, em um comunicado do Banco da Finlândia, do qual ele é presidente.

"A velocidade e a escala dos cortes nos juros serão determinadas em cada reunião com base nos dados recebidos e em uma análise abrangente", disse Rehn.