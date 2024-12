Tesouro anuncia leilões de compra e venda de títulos

Nesta terça-feira, houve recuo nos contratos de juros de longo prazo com notícias de avanço na tramitação no Congresso de um dos projetos com medidas de contenção de gastos anunciados pelo governo no final de novembro, mas as taxas seguem em níveis bem superiores aos vistos há um mês.

O mercado reagiu com nervosismo ao pacote fiscal após o governo surpreender e anunciar, em conjunto com iniciativas de contenção de gastos, proposta para aumentar a desoneração do imposto da renda da pessoa física.

As taxas futuras ganharam fôlego adicional depois que o BC elevou na semana passada a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, como esperado, mas surpreendeu com comunicação de que pretende promover mais dois aumentos da mesma magnitude em suas próximas reuniões, em janeiro e março, levando a Selic a 14,25%.

Os leilões simultâneos de compra e venda de títulos são uma alternativa do Tesouro para tentar ajustar o mercado em momentos de grande volatilidade quando há a avaliação de que os investidores estão sem parâmetros de preços e taxas. Isso se deu, por exemplo, em 2020, com a turbulência econômica gerada pela crise da Covid-19.

(Por Isabel Versiani)