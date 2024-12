Barra é alta para qualquer tipo de mudança no guidance do Copom, diz Galípolo

BRASÍLIA (Reuters) - O diretor de Política Monetária e próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira que a "barra é alta" para se fazer qualquer tipo de mudança no guidance estabelecido na última reunião do Copom, acrescentando ser "bem apegado" a guidances.

O Copom decidiu na semana passada acelerar o ritmo de aperto nos juros, ao elevar a taxa Selic em 1 ponto percentual, a 12,25% ao ano, e surpreendeu ao prever mais duas altas da mesma magnitude à frente, após citar risco de piora da dinâmica inflacionária a partir do anúncio de medidas fiscais do governo.

Segundo Galípolo, o guidance para duas reuniões à frente foi possível com a materialização de riscos.