Consumo de petróleo da China atingirá pico em 2027, diz Sinopec

Impulsionada pela mudança para veículos elétricos e pelo aumento de caminhões movidos a gás natural liquefeito (GNL), a velocidade do movimento da China em direção ao pico do petróleo pegou o setor de surpresa, com as importações de petróleo bruto a caminho do pico já em 2025, segundo analistas.

O pico de 800 milhões de toneladas se compara com as 750 milhões de toneladas a serem consumidas em 2024, quando a demanda está a caminho de cair cerca de 10 milhões de toneladas em relação ao ano passado, apenas o segundo declínio em duas décadas, disse a Sinopec.

Com o uso mais amplo de GNL e de veículos elétricos reduzindo a demanda por gasolina e diesel, o setor petroquímico acabará consumindo mais petróleo do que o setor de transportes, respondendo por 55% do consumo de petróleo em 2060, em comparação com 22% em 2024, disse a Sinopec.

Espera-se que a demanda de diesel caia 5,5%, para 174 milhões de toneladas em 2025, já que os caminhões movidos a GNL representaram 22% das vendas de caminhões nos três primeiros trimestres de 2024.

A demanda de gasolina deve cair 2,4%, para 173 milhões de toneladas em 2025, com os veículos elétricos substituindo cerca de 26 milhões de toneladas ou 15% do consumo de gasolina.

Dos três principais produtos refinados, apenas o uso de combustível de aviação deverá crescer no próximo ano, em 7%, para 45,5 milhões de toneladas.