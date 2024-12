Lagarde diz que BCE está muito perto de atingir meta de inflação, segundo FT

(Reuters) - A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que a zona do euro está "muito perto" de atingir a meta de inflação de médio prazo do banco central, de acordo com uma entrevista publicada pelo Financial Times nesta segunda-feira.

Lagarde disse neste mês que o banco central reduziria ainda mais as taxas de juros se a inflação continuasse a se aproximar de sua meta de 2%, já que a contenção do crescimento não é mais necessária.

"Estamos ficando muito perto do estágio em que podemos declarar que levamos a inflação de forma sustentável para a nossa meta de médio prazo de 2%", disse Lagarde ao FT, pedindo vigilância contínua sobre a inflação de serviços.