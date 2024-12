Transpetro lançará em janeiro licitação para aquisição de 8 navios gaseiros

O consórcio apresentou preço final de 69,5 milhões de dólares por embarcação.

A contratação de navios no Brasil busca, dentre outros objetivos, sustentar a indústria de construção naval brasileira, forte geradora de empregos, conforme plano do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"A Petrobras e a Transpetro estão comprometidas com a aceleração do desenvolvimento do país e esse programa de ampliação da frota própria comprova isso", disse a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, em nota.

Segundo Bacci, a conclusão da etapa do processo de contratação dos quatro navios "é um marco" após dez anos sem contratar embarcações no Brasil para ampliar a frota.

(Por Rodrigo Viga Gaier)