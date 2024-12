Caixa contrata sindicato de bancos para eventual oferta de ações da seguridade

SÃO PAULO (Reuters) - A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira que concluiu a contratação dos bancos que vão assessorar a instituição em uma eventual oferta pública secundária subsequente de ações de sua divisão de seguros Caixa Seguridade.

Os bancos contratados para auxiliar a Caixa sobre a viabilidade de uma eventual operação, além do próprio banco estatal, são Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch e UBS Brasil.

A oferta, segundo a Caixa, se realizada, vai ocorrer "em conexão com o atingimento do percentual mínimo de ações em circulação da companhia segundo as regras do segmento Novo Mercado da B3".