Ibovespa avança com IRB(Re) em destaque e liquidez reduzida

O penúltimo pregão da semana ainda contou com dados do Tesouro Nacional mostrando que a dívida pública federal subiu 1,85% em novembro ante outubro, a 7,2 trilhões de reais, com elevação de custo e redução do prazo médio dos papéis.

DESTAQUES

- IRB(RE) ON disparou 11,3%, registrando máximas desde meados de novembro, tendo de pano de fundo relatório do BTG Pactual no começo da semana citando a ação como uma das suas melhores apostas para o próximo ano. "Os resultados de subscrição devem continuar melhorando em 2025, o que, combinado com uma Selic muito maior, significa que a ação sendo negociado a um múltiplo preço sobre lucro estimado para 2025 muito baixo", afirmaram os analistas do banco de investimentos.

- BRAVA ENERGIA ON saltou 6,64%, recuperando boa parte da perda do último pregão, quando a ação desabou 7,67% após a Petrobras rescindir contrato de venda dos campos de Uruguá e Tambaú, ambos localizados em águas profundas no pós-sal da Bacia de Santos, para a companhia. A venda dos campos havia sido acertada com a Enauta, hoje denominada Brava, após fusão com a 3R Petroleum. O valor do negócio, assinado em dezembro do ano passado, havia sido de 35 milhões de dólares.

- ITAÚ UNIBANCO PN valorizou-se 0,65%, após decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central de adotar um cronograma de transição para incorporar os impactos no capital regulatório relacionados ao novo modelo de provisionamento de instituições financeiras, que entra em vigor em 1º de janeiro. BANCO DO BRASIL ON subiu 1,17%, BRADESCO PN ganhou 0,78% e SANTANDER BRASIL UNIT avançou 0,98%.

- PETROBRAS ON fechou em alta de 0,38%, apesar da piora dos preços do petróleo no exterior, com o barril de Brent terminando a sessão com declínio de 0,43%. PETROBRAS ON subiu 1,26%.