Dino libera parcialmente emendas para cumprimento de piso constitucional da saúde

O pedido atendeu solicitação da Advocacia-Geral da União (AGU), que apontou a necessidade de 370 milhões de reais para o alcance do mínimo constitucional de gastos com a saúde. Desse valor, 40,5 milhões de reais se referem a empenhos do Senado, e 330 milhões de reais, da Câmara, segundo o documento.

No domingo, o ministro do STF havia flexibilizado determinação anterior de bloqueio de 4,2 bilhões de reais em emendas de comissão, admitindo a execução das despesas empenhadas até 23 de dezembro, data em que ele havia suspendido esses pagamentos.

(Por Letícia Fucuchima)