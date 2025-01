Governo de SP estima R$50 bilhões de investimento com leilões em 2025

O governo paulista ainda vai leiloar a construção do Centro Administrativo Campos Elíseos, um novo complexo que abrigará todos os órgãos do Estado, com o certame previsto para o quarto trimestre de 2025. Também está prevista a modernização de 143 escolas estaduais.

O governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), realizou uma série de leilões no ano passado, incluindo o projeto de trem de passageiros entre a cidade de São Paulo e Campinas e o certame da geradora de energia Emae, além de ter conduzido o processo de privatização da Sabesp.