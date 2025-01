Preços do petróleo sobem perto de 2% com otimismo sobre China

Por Laila Kearney

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram perto de 2% nesta quinta-feira, com os investidores retornando para o primeiro dia de negociações do novo ano com um olhar otimista sobre a economia da China e a demanda por combustíveis após uma promessa do presidente Xi Jinping de promover o crescimento.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 1,29 dólar, ou 1,73%, para 75,93 dólares por barril, depois de ganharem 0,65 dólar na terça-feira, o último dia de negociação de 2024. O petróleo bruto dos EUA (WTI) subiu 1,41 dólar, ou 1,97%, para 73,13 dólares.