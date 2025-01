Autoridade do Fed diz que manteria juros restritivos por mais tempo devido a riscos de inflação

BALTIMORE (Reuters) - A taxa de juros de referência do Fed deve permanecer restritiva até que haja mais certeza de que a inflação está retornando à meta de 2% do banco central norte-americano, disse o presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, nesta sexta-feira.

"Acho que há mais risco de alta do que de baixa" para a inflação, dada a força contínua da economia e a possibilidade de novas pressões sobre os salários e outros preços, disse Barkin.

"Eu me coloco no campo de querer permanecer restritivo por mais tempo, em oposição à outra escola, que seria que já terminamos, então por que não reduzir os juros para o nível neutro?"