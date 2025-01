Dólar tem leve baixa na abertura de sessão com agenda esvaziada

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista tinha leve baixa frente ao real nas primeiras negociações desta sexta-feira, ampliando as perdas da véspera, com os investidores demonstrando cautela no início de uma sessão que tem poucos dados econômicos programados e apenas alguns fatores de curto prazo no radar.

Às 9h05, o dólar à vista caía 0,13%, a 6,1571 reais na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,01%, a 6,189 reais.