Hyundai Motor e Kia Motor esperam retomada nas vendas este ano após perdas em 2024

Por Hyunjoo Jin

SEUL (Reuters) - A sul-coreana Hyundai e sua afiliada Kia Corp pretendem aumentar suas vendas globais combinadas em 2% este ano, para 7,39 milhões de veículos, após registrarem queda nas vendas em 2024 e não conseguirem atingir suas metas.

As montadoras, que juntas ocupam o terceiro lugar em vendas globais de veículos, venderam 7,23 milhões de unidades em 2024, recuo de 1% ante 2023, com as vendas sólidas nos Estados Unidos ofuscadas pela demanda fraca na Europa e em seu mercado interno.