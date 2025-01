Trump critica política energética do Reino Unido e cobra exploração de petróleo

"O Reino Unido está cometendo um grande erro. Abram o Mar do Norte. Livrem-se dos moinhos de vento!", disse Trump em uma publicação em sua plataforma de rede social Truth Social.

Faz tempo que Trump, cético em relação às mudanças climáticas, se opõe aos parques eólicos. Em 2015, ele lutou, sem sucesso, contra os planos de construir um perto de seu luxuoso campo de golfe na Escócia.

A sua publicação nesta sexta-feira incluiu um link para um relatório do último mês de novembro sobre os planos da unidade Apache da produtora de petróleo e gás norte-americana APA Corp de sair do Mar do Norte até o final de 2029. A empresa espera que a produção do Mar do Norte caia 20% em relação ao ano anterior em 2025.

O governo trabalhista do primeiro-ministro Keir Starmer venceu as eleições do ano passado com a promessa de desenvolver a economia de baixo carbono no Reino Unido. O governo pretende quadruplicar a capacidade de geração eólica offshore até 2030, chegando a 60 gigawatts, como parte das suas metas para reduzir as emissões de carbono e melhorar a qualidade do ar.

Em outubro, o governo britânico disse que aumentará o imposto sobre ganhos inesperados dos produtores de petróleo e gás do Mar do Norte de 35% para 38% e prorrogaria o imposto por um ano. O governo quer usar a receita do petróleo e do gás para arrecadar fundos para projetos de energia renovável.

Empresas de petróleo e gás disseram que a taxa de imposto mais alta poderia levar a uma queda nos investimentos. Algumas empresas venderam ativos, enquanto outras fundiram operações e procuraram diversificar para outras regiões.