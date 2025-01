Vendas da Tesla na China batem recorde em 2024 e contrariam declínio global

No entanto, suas entregas globais caíram 1,1%, em contraste com a previsão anterior do presidente-executivo da empresa, Elon Musk, de um leve crescimento, com as exportações da China caindo 24%. A redução dos subsídios europeus, a transição dos Estados Unidos para veículos híbridos mais baratos e a concorrência global mais acirrada, especialmente da chinesa BYD, foram um empecilho para as vendas.

Em dezembro, as vendas de automóveis elétricos fabricados na China pela Tesla, incluindo exportações para a Europa e outros mercados, caíram 0,4% versus o ano anterior, a 93.766 unidades, de acordo com dados da Associação de Carros de Passageiros da China (CPCA) nesta sexta-feira, levando a Tesla ao primeiro declínio anual nas entregas de sua fábrica em Xangai.

As vendas anuais dos veículos Model 3 e Model Y fabricados na China, incluindo vendas domésticas na China e exportações, caíram 3,3%. As exportações da China caíram para cerca de 260.000 no ano passado, seu pior desempenho desde 2021, segundo cálculos da Reuters com base nos números da Tesla e da CPCA.

As exportações da montadora para a Europa de sua fábrica mais produtiva foram ofuscadas por uma investigação de um ano sobre subsídios contra veículos elétricos fabricados na China conduzida pela Comissão Europeia, que impôs em outubro tarifa de 7,8% sobre os carros Tesla vindos da China.

O recorde de vendas da montadora na China, enquanto suas entregas em todo o mundo caíram, reflete o panorama global de veículos elétricos, já que a China é o único grande mercado que apresenta um crescimento robusto, em comparação com uma desaceleração ou até mesmo queda em outros mercados, disse John Zeng, chefe de previsão de mercado para a China na consultoria GlobalData, com sede em Londres.

A China foi responsável por 70% das vendas globais de veículos elétricos e híbridos nos primeiros 11 meses de 2024, e mais de 90% do aumento nas vendas globais de veículos elétricos e híbridos em relação ao ano passado vieram da China, segundo dados do setor.