Vendas de carros novos nos EUA atingem pico em 5 anos em 2024 com ajuda de híbridos

"Estamos levando um impulso significativo para 2025", disse Rory Harvey, chefe de mercados globais da GM, em um comunicado. A montadora de Detroit vendeu 2,7 milhões de veículos no ano passado, informou a empresa nesta sexta-feira, um aumento de 4,3% em relação a 2023.

A maioria das montadoras registrou sólidos resultados de vendas no ano passado, pois se ajustaram à desaceleração da demanda por veículos elétricos e confiaram em seu negócio principal de caminhões e utilitários esportivos movidos a gasolina, enquanto algumas capitalizaram o crescente interesse de consumidores por veículos híbridos.

A Toyota registrou um aumento de 3,7% nas vendas ano a ano nos EUA, impulsionado por ganhos significativos de veículos híbridos.

"No caso dos híbridos, estamos esgotados -- os clientes os querem, não conseguimos obtê-los em quantidade suficiente", disse David Christ, diretor de vendas e marketing da Toyota na América do Norte. "Os veículos elétricos a bateria, mesmo com os enormes incentivos que estamos gastando e os incentivos do governo federal, simplesmente não são tão procurados."

A Ford Motor também se beneficiou de uma alta nas vendas de híbridos, o que ajudou as vendas totais de veículos da montadora a aumentar 4,2% em 2024. A empresa vendeu aproximadamente o dobro de híbridos em comparação com seus veículos elétricos, com 187.426 híbridos vendidos e 97.865 elétricos.

As vendas de veículos elétricos nos EUA devem se aproximar de 1,3 milhão, ou cerca de 8% de todos os veículos novos comprados, disse a Cox Automotive.