Wall Street salta com impulso de tecnologia e políticas de Trump em foco

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos se recuperaram nesta sexta-feira, no final de uma semana encurtada pelo feriado do Ano Novo, que trouxe consigo expectativas de cortes adicionais nos juros pelo Federal Reserve e políticas que favorecem negócios do novo governo de Donald Trump.

Um amplo movimento de valorização fez com que os três principais índices acionários dos EUA fechassem em alta, com megacaps de crescimento, como a Tesla e a Nvidia, fornecendo grande parte da força para a alta e colocando o índice de tecnologia Nasdaq na frente.