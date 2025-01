Ações da China caem para mínima em três meses por preocupações com comércio e crescimento

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas ampliaram suas perdas nesta segunda-feira, atingindo os níveis mais baixos em três meses, apesar dos esforços das autoridades para fortalecer o mercado, já que as preocupações com a recuperação econômica e as tensões geopolíticas pesaram.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,14%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,16%, atingindo seu nível mais baixo desde 27 de setembro. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,36%.

O setor de bens de consumo básicos perdeu 1,9% e o setor de bebidas alcoólicas caiu 2,9%, liderando as quedas.