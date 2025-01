Ações de chips impulsionam STOXX 600 em início de semana repleta de dados

O setor de tecnologia liderava os ganhos entre os principais subsetores do STOXX, subindo 2,5%, com ações de chips como ASML, ASMI e STMicroelectronics avançando.

Os fabricantes de semicondutores receberam um impulso depois que a Microsoft disse na sexta-feira que planeja investir cerca de 80 bilhões de dólares no ano fiscal de 2025 no desenvolvimento de data centers para treinar modelos de IA e implantar IA e aplicativos baseados em nuvem.

"A demanda entre as grandes empresas de tecnologia dos EUA por capacidade de IA é voraz no momento, portanto, a expectativa é que a demanda por chips semicondutores ainda seja extremamente forte até 2025", disse Susannah Streeter, chefe de dinheiro e mercados da Hargreaves Lansdown.

No lado negativo, o setor de alimentos e bebidas ampliava as perdas após a queda de sexta-feira, quando o cirurgião geral dos EUA recomendou alertas sobre câncer em bebidas alcoólicas, com as ações caindo 0,9% no dia.

O calendário de dados para a semana será pesado, com leituras de inflação em toda a Europa ao longo da semana, começando com uma leitura da inflação alemã em dezembro mais tarde.

O destaque principal desta semana será o relatório de emprego de dezembro nos EUA, a ser divulgado na sexta-feira, uma medida crucial para avaliar a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve para 2025.