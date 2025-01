Êxodo de bancos de Wall Street de grupo climático preocupa ativistas

Um porta-voz do JPMorgan, o último grande banco norte-americano remanescente na aliança, disse que avalia regularmente sua participação em tais grupos, sem comentar se planeja se juntar ao êxodo. Os outros membros dos EUA são menores: Amalgamated Bank, Areti Bank e Climate First Bank.

Embora nenhum tenha citado isso como um fator, o que pesou sobre as saídas foi uma reação de dois anos nos EUA contra os investimentos ambientais, sociais e de governança. Um grupo de políticos republicanos, muitos deles procuradores gerais, acusou os membros de possíveis violações das regras antitruste.

Essa pressão se intensificou depois das eleições de novembro nos EUA que terminaram com a vitória de Donald Trump.

Por sua vez, os bancos evitaram, em grande parte, dar uma razão direta para a necessidade de deixar a NZBA, dizendo que continuam comprometidos em ajudar os clientes na transição para uma economia de baixo carbono e divulgando suas ações.

A análise da comissões geradas por empréstimos sindicalizados em dezembro feita pelo think tank financeiro Anthropocene Fixed Income Institute mostrou que cada um dos bancos dos EUA que saiu do grupo ganhou mais com combustíveis fósseis do que com energia verde.

"Como um primeiro corte, alguns desses bancos (...) podem facilmente dizer 'nada mudou', pois ainda estão em um modo de ganhar mais dinheiro com combustíveis fósseis", disse Ulf Erlandsson, presidente-executivo da AFII.