Fase excepcional do mercado de trabalho da zona do euro pode ter chegado ao fim, mostra estudo do BCE

FRANKFURT (Reuters) - A excepcional resiliência do mercado de trabalho da zona do euro não deve perdurar já que os fatores pontuais que impulsionam sua força estão diminuindo, embora também não haja um enfraquecimento dramático no horizonte, mostrou uma pesquisa do Banco Central Europeu nesta segunda-feira.

O desemprego está em uma mínima recorde de 6,3%, com as empresas continuando a contratar, o que é um enigma para alguns uma vez que a economia do bloco está estagnada há um ano e o precedente histórico sugeriria uma crescente fraqueza do mercado de trabalho em tal ambiente.

Normalmente, o emprego expande a cerca de metade da taxa de crescimento real do PIB, mas na verdade ultrapassou o crescimento do PIB desde 2022, disse o BCE.