Netflix e WWE pretendem alimentar fervor por luta livre no mundo

"Quando você olha para a Netflix e seu alcance global e o poder de sua marca, era hora de nossa marca se encontrar com a deles", disse o presidente da WWE, Nick Khan.

A Netflix concordou em pagar mais de 5 bilhões de dólares pelos direitos de exibição do "Raw" e de outros programas da WWE, incluindo o "Smackdown" e o "Wrestlemania", ao longo de dez anos, como parte da iniciativa do serviço de streaming de oferecer eventos ao vivo atraentes para os anunciantes.

A WWE ganhou popularidade com personagens pitorescos, como Hulk Hogan e o astro do cinema Dwayne "The Rock" Johnson, em histórias contínuas que atraíram os espectadores.

O "Raw" será transmitido ao vivo todas as segundas-feiras exclusivamente na Netflix nos Estados Unidos, no Canadá, na América Latina e em outros territórios. Ele chegará à Netflix em alguns países ainda neste ano -- incluindo a Índia, em abril.

O programa será transmitido 52 semanas por ano, um salto significativo em relação aos poucos eventos ao vivo realizados pela Netflix até o momento.

(Reportagem de Lisa Richwine)