Atividade do setor de serviços dos EUA volta a acelerar em dezembro, mostra ISM

Uma leitura do PMI acima de 50 indica crescimento no setor de serviços, que responde por mais de dois terços da economia norte-americana. O ISM considera que as leituras do PMI acima de 49, ao longo do tempo, geralmente indicam uma expansão da economia como um todo.

O PMI se soma aos chamados dados concretos, incluindo os gastos do consumidor, que têm sugerido um sólido desempenho econômico no quarto trimestre de 2024. O ISM disse na semana passada que seu PMI do setor industrial aumentou para uma máxima de nove meses em dezembro.

A confiança das empresas tem aumentado desde a vitória do presidente eleito Donald Trump em novembro, devido às expectativas de cortes de impostos e de um ambiente regulatório mais flexível.

No entanto, há preocupações de que outras promessas de Trump, incluindo tarifas mais altas sobre produtos importados e deportações em massa, possam aumentar a inflação e sufocar o crescimento.

A medida de novos pedidos da pesquisa aumentou de 53,7 em novembro para 54,2 no mês passado. O índice de atividade empresarial subiu para 58,2, de 53,7 no mês anterior.

Com o aumento da demanda, o custo dos insumos também cresceu. A medida de preços pagos para insumos de serviços saltou para 64,4, a leitura mais alta desde fevereiro de 2023, de 58,2 em novembro.