Embraer entrega 75 aviões no 4º trimestre

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer anunciou nesta terça-feira que entregou 75 aviões no quarto trimestre, mesmo volume registrado nos últimos três meses de 2023 e acima das 59 aeronaves despachadas a clientes entre julho e setembro do ano passado, segundo comunicado da companhia ao mercado.

No ano, a companhia entregou 206 aviões, 14% a mais que as 181 aeronaves de 2023.

Do total entregue nos últimos três meses do ano passado, 31 aviões foram do segmento comercial e 44 para o de aviação executiva, informou a companhia.