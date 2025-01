Haddad cita "tempo a favor" do governo para aprovação da reforma do IR até fim do ano

BRASÍLIA (Reuters) - O ano de 2025 será necessariamente de debate amplo com a sociedade sobre a reforma do imposto de renda, mas o tempo está a favor do governo para a aprovação da medida, disse nesta terça-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"Tem que ser aprovada até o final do ano para valer em 2026, mas o tempo está a nosso favor, porque a agenda legislativa vai ser menos atravancada do que nos dois anos anteriores", disse em entrevista à GloboNews. "Acredito que o Congresso vai dar uma certa prioridade."

O ministro destacou ainda que a isenção do IR para quem recebe até 5 mil reais mensais tem grande apelo para aprovação e disse acreditar em um equilíbrio entre o pagamento justo do tributo para as diferentes faixas de renda.