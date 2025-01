Se plano da Fazenda chegar a termo, governo entregará economia muito mais arrumada do que herdou, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que, se medidas planejadas pela pasta se concretizarem sem grandes alterações, a área econômica entregará uma economia nacional "mais arrumada" do que a deixada pelo governo anterior.

"Se o plano traçado pelo Ministério da Fazenda for a termo, chegar ao final do jeito que nós planejamos, nós vamos chegar com economia muito mais arrumada, mas muito mais arrumada, do que nós herdamos", disse em entrevista à GloboNews, quando questionado sobre o impacto de indicadores econômicos nas eleições presidenciais de 2026.

O ministro disse ainda que enxergou uma exagero por parte do mercado em relação à piora das perspectivas da economia nacional.