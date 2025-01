Vale e GreenIron fazem acordo para projetos de descarbonização no Brasil e Suécia

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A Vale anunciou nesta terça-feira que assinou um memorando de entendimentos com a empresa sueca GreenIron para explorar projetos de descarbonização da cadeia de suprimentos de mineração e metais no Brasil e na Suécia.

Pelo acordo firmado, as empresas desenvolverão estudo de viabilidade para uma instalação inovadora de redução direta no Brasil, a ser operada pela GreenIron. Além disso, a Vale fornecerá minério de ferro para as operações comerciais da GreenIron em Sandviken, na Suécia.