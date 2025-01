Azul anuncia resultado de operação para troca de papéis

(Reuters) - A companhia aérea Azul anunciou nesta quarta-feira os resultados da participação em operação que oferece aos detentores de títulos de dívida da empresa a possibilidade de trocar notas existentes por novas.

Segundo fato relevante ao mercado, até segunda-feira, 99,6% do valor principal em circulação dos papéis com vencimento em 2028 foram trocados, assim como 97,8% do valor principal em circulação de notas com prazo até 2029. Adicionalmente, foram ofertadas notas com vencimento em 2030.

A Azul acrescentou no comunicado que recebeu consentimento da maioria de detentores elegíveis para efetuar as alterações propostas. O prazo para a conclusão das ofertas de troca permanece até 15 de janeiro.