China expande esquema de troca de bens de consumo para impulsionar crescimento econômico

A declaração não especificou o custo total dos incentivos, mas um funcionário do Ministério das Finanças disse em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira que o governo havia alocado até agora 81 bilhões de iuanes (11,05 bilhões de dólares) para trocas de bens de consumo a fim de apoiar o consumo em 2025.

As novas medidas fazem parte de um plano mais amplo para estimular o crescimento da segunda maior economia do mundo em 2025, onde uma grave crise no setor imobiliário tem corroído a riqueza dos consumidores e prejudicado os gastos das famílias.

O consumo doméstico tem sido um problema especial para a economia, com analistas e consultores de políticas pedindo medidas urgentes para que as famílias voltem a gastar.

"Esperamos que o total de subsídios dobre de tamanho para 300 bilhões de iuanes em 2025. Isso marca, de certa forma, uma guinada na política em direção a mais consumo", disse Xu Tianchen, economista sênior da Economist Intelligence Unit.

No entanto, os subsídios mais limitados para celulares e tablets, de menos de 500 iuanes por item, sugerem que Pequim não pretende subsidiar os ricos para gastos de grande porte, acrescentou.

No ano passado, a China destinou cerca de 150 bilhões de iuanes da emissão especial de 1 trilhão de iuanes em títulos para subsidiar a substituição de eletrodomésticos, carros, bicicletas e outros produtos antigos.